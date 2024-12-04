Сотни солдат вошли в парламент Южной Кореи из-за военного положения

Около 280 солдат временно вошли в парламент Южной Кореи из-за военного положения

Около 280 солдат вошли в здание парламента Южной Кореи в Сеуле в ночь с 3 на 4 декабря для обеспечения мер военного положения, действие которого не превысило шести часов. Об этом пишет агентство News1.

Сообщается о двух группах численностью в 230 и 50 человек. Первая группа была переброшена на вертолетах с помощью 24 рейсов. Военные были вооружены, заявили в парламенте.

После объявления военного положения главой государства Юн Сок Ёлем появилась информация о том, что вход в Национальное собрание был заблокирован. Уточняется, что одной из мер введенного положения был запрет на деятельность парламента.

3 декабря президент Южной Кореи объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Позже политик заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения.