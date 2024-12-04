Священник рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм под Суджей

Священник Гуляев рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм в Курской области

Настоятель разрушенного храма Рождества Христова в селе Уланок под Суджей Александр Гуляев рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, разбиты купола и ограда, пишет Daily Storm.

Памятник архитектуры попал под обстрел ВСУ еще в сентябре. Как рассказал священник, удалось спасти некоторые святыни — мощи святого Николая и Пасовскую (Цареградскую) икону Божией Матери. По его словам, вывозить иконы приходилось под продолжающимися обстрелами украинских дронов.

«Купола разбиты — полностью сожжены. Ограда разбита! Она тоже старинная. А колокольня полностью сгорела. Колокола упали и разбились. Все прогорело донизу, и в том числе входная часть (...) А что [из святынь] поместилось, то и увезли!», — описал последствия атаки Гуляев.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся почти четыре месяца. Ранее сообщалось, что всего после атак ВСУ в российском приграничье разрушены пять храмов и одна обитель.

