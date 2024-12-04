Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 4 декабря 2024Россия

Священник рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм под Суджей

Священник Гуляев рассказал о последствиях атаки ВСУ на храм в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Настоятель разрушенного храма Рождества Христова в селе Уланок под Суджей Александр Гуляев рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, разбиты купола и ограда, пишет Daily Storm.

Памятник архитектуры попал под обстрел ВСУ еще в сентябре. Как рассказал священник, удалось спасти некоторые святыни — мощи святого Николая и Пасовскую (Цареградскую) икону Божией Матери. По его словам, вывозить иконы приходилось под продолжающимися обстрелами украинских дронов.

«Купола разбиты — полностью сожжены. Ограда разбита! Она тоже старинная. А колокольня полностью сгорела. Колокола упали и разбились. Все прогорело донизу, и в том числе входная часть (...) А что [из святынь] поместилось, то и увезли!», — описал последствия атаки Гуляев.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся почти четыре месяца. Ранее сообщалось, что всего после атак ВСУ в российском приграничье разрушены пять храмов и одна обитель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские моряки обстреляли немецкий военный вертолет. В Германии призвали усилить защиту в Балтийском море

      МВД проверит слова российского губернатора о коррупции в футболе

      Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

      Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

      Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

      Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

      Пашинян оценил степень готовности мирного договора Армении с Азербайджаном

      В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

      Путин поддержал вывод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

      Путин рассказал о хронологии разворота России от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше