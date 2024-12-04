Сын Байдена задолжал 300 тысяч долларов за аренду жилья

Сын Байдена Хантер не заплатил 300 тысяч долларов за аренду жилья

Сын президента США Джо Байдена Хантер не заплатил 300 тысяч долларов за аренду жилья. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил управляющий фонда Sequoia Шон Магуйар, которому Хантер задолжал деньги.

«Так что же произойдет с задолженностью по арендной плате в размере более 300 тысяч долларов, которую Хантер Байден должен моей семье? Теперь это помиловано? Спасибо, Джо. (Это реальная история)», — пожаловался он.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал решение Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности и «добросовестности» США.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал решение Байдена помиловать сына ударом по авторитету президентской власти в США. «Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — сказал он, напомнив, что Байден неоднократно говорил, что не пойдет на подобный шаг.