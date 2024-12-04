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00:44, 4 декабря 2024Мир

Сын Байдена задолжал 300 тысяч долларов за аренду жилья

Сын Байдена Хантер не заплатил 300 тысяч долларов за аренду жилья
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сын президента США Джо Байдена Хантер не заплатил 300 тысяч долларов за аренду жилья. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил управляющий фонда Sequoia Шон Магуйар, которому Хантер задолжал деньги.

«Так что же произойдет с задолженностью по арендной плате в размере более 300 тысяч долларов, которую Хантер Байден должен моей семье? Теперь это помиловано? Спасибо, Джо. (Это реальная история)», — пожаловался он.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал решение Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности и «добросовестности» США.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, назвал решение Байдена помиловать сына ударом по авторитету президентской власти в США. «Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — сказал он, напомнив, что Байден неоднократно говорил, что не пойдет на подобный шаг.

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