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19:27, 4 декабря 2024Бывший СССР

В России ответили на заявление Пашиняна о точке невозврата в отношениях Армении и ОДКБ

Климов: не все в Армении будут в восторге от слов Пашиняна о позиции вне ОДКБ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Не все в Армении будут в восторге от заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о позиции Еревана вне Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова армянского лидера о пройденной точке невозврата в отношениях Армении и ОДКБ.

«Армения — суверенное государство. Другое дело, до какой степени премьер-министр этой страны может такие судьбоносные решения провозглашать от имени армянского государства, я не знаю. До какой степени он имеет моральное и иное право это делать, я не знаю. Но в любом случае я думаю, что не все в Армении будут в восторге от такого рода заявлений», — заявил Климов.

Времена у нас сложные, но все-таки лучше опираться на хорошие отношения с соседями, чем на какие-то миражи из дальних стран. Но решать, повторяю, должны этот вопрос сами армяне в рамках конституционных процедур

Андрей Климовзампред Комитета Совфеда по международным делам

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения ОДКБ и Еревана прошли точку невозврата и Армения считает, что находится вне блока. Он добавил, что теперь возвращение Еревана к участию в деятельности организации становится невозможным.

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