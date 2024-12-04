Трамп передумал насчет кандидатуры на пост главы Пентагона

WSJ: Десантис может стать кандидатом Трампа в шефы Пентагона вместо Хегсета

Избранный президент США Дональд Трамп может изменить мнение насчет выдвинутой ранее кандидатуры на пост шефа Пентагона военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета и намерен предложить вместо него губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Об этом со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Трамп может передумать из-за выдвинутых в прошлом в адрес Хегсета обвинений в домогательствах, что может стать причиной скандала в Сенате при одобрении его кандидатуры. Окончательное решение будет принято в течение 48 часов, отметили источники.

Десантис был соперником Трампа на выдвижение в кандидаты в президенты от республиканцев, но прекратил участие в гонке за участие в президентских выборах в США в январе 2024 года. Тогда политик отметил, что поддержит Трампа, хотя и признал разногласия с ним.