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10:08, 4 декабря 2024Россия

Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

Mash: три дрона-камикадзе ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали аэродром Дягилево в Рязани. По данным Telegram-канала Mash, все произошло с разницей в 10 минут.

По сведениям издания, беспилотники удалось сбить, а самолеты были перенаправлены в безопасное место. На земле были зафиксированы незначительные повреждения.

Как стало известно Mash, на рязанской авиабазе Дягилево дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника над шестью регионами России.

Шесть дронов уничтожили над Ростовской, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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