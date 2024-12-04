В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

Евростат сообщил о рекордно низкой рождаемости в ЕС в 2023 году

В Европейском союзе (ЕС) в 2023 году наблюдалась рекордно низкая рождаемость. Об этом сообщает газет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

Статистическая служба прогнозировала рождение четырех миллионов детей, однако их родилось только 3,665 миллиона. Это самый низкий показатель с 1961 года, когда впервые начали собирать подобную статистику.

По отношению к 2022 году показатель снизился на 5,5 процента, это тоже рекордный показатель спада в годовом выражении за всю историю наблюдений.

Издание отмечает, что пик рождаемости в Европе происходил в середине 1960-х годов, однако сейчас как в ЕС, так и в США наблюдается значительное сокращение рождаемости. Газета указала, что низкая рождаемость сокращает и число трудоспособного населения, что увеличивает нагрузку на бюджет, поскольку расходы на социальные выплаты и пенсии возрастут.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова предсказала обезлюдение республики. Причиной она назвала отток молодого населения и демографический кризис, происходящий на фоне крайне низких показателей рождаемости.