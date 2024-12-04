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17:16, 4 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России назвали ВСУ наследниками нацистов

Мирошник: действия ВСУ в Селидово достойны наследников нацистов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставляя населенные пункты, ведут себя как наследники нацистов. Так действия украинских солдат охарактеризовал ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По его словам, Москва получает новые свидетельства преступлений украинских военных, совершенных в Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Мирошник рассказал, что ВСУ стремятся оставить «разрушенные города в кровавых пятнах». В связи с этим, добавил дипломат, украинские карательные команды проводят акции устрашения, расстреливая мирное население.

«О подробностях этого ужаса свидетельствуют выжившие и спасшиеся. То, что произошло в Селидово, — деяние, достойное наследников нацистов. Мы еще только на первичной стадии сбора ужасающих доказательств и показаний», — подытожил Мирошник.

Ранее в МИД России заявили о попытках ВСУ повторить в Селидово провокацию в Буче. В министерстве рассказали о «кровавой бане», которую устроили украинские военные за несколько дней до взятия города российскими войсками.

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