В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

Захарова: Запад обвинит украинский народ в своих безумствах и преступлениях

Запад уже начал постепенно готовить почву для того, чтобы обвинить украинский народ в своих безумствах и преступлениях. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Западники постепенно начинают готовить почву для переваливания войны на саму Украину, ее президента Владимира Зеленского. Дойдет до того, что они обвинят весь украинский народ в своих же безумствах и преступлениях, а также в своей преступной философии, как сам Запад формулирует, нанесение России стратегического поражения», — отметила дипломат.