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23:18, 4 декабря 2024Мир

В ООН предрекли мобилизацию детей на Украине

Небензя: на Украине может скоро начаться мобилизация детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западные партнеры Украины на фоне неудач на поле боя подталкивают Киев к новой волне мобилизации, из-за чего «за детей могут взяться очень скоро». Такое развитие событий предрек постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит Telegram-канал постпредства РФ.

«Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро. Так же в свое время поступил загнанный в свое логово Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе “гитлерюгенду”. Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев», — заявил Небензя.

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. Он добавил, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину».

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