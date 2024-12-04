Небензя: на Украине может скоро начаться мобилизация детей

Западные партнеры Украины на фоне неудач на поле боя подталкивают Киев к новой волне мобилизации, из-за чего «за детей могут взяться очень скоро». Такое развитие событий предрек постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит Telegram-канал постпредства РФ.

«Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро. Так же в свое время поступил загнанный в свое логово Гитлер, доверивший оборону Берлина в том числе “гитлерюгенду”. Призываем тех, кто радел сегодня за детей Украины, не дать бездарному актеру Зеленскому пожертвовать ради спасения собственной шкуры жизнями молодых украинцев», — заявил Небензя.

Ранее отставной немецкий генерал Роланд Картер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть из Европы подлежащих призыву беженцев. Он добавил, что около 200-250 тысяч украинских мужчин, проживающих в Германии, должны «как можно скорее отправиться обратно на свою родину».