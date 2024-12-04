В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

В Подмосковье врачи помогли мальчику, переставшему говорить после COVID-19

В Подмосковье врачи помогли трехлетнему мальчику, который потерял способность говорить после перенесенной коронавирусной инфекции, распространенной в России. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По данным ведомства, ребенок развивался в соответствии с возрастом и знал отдельные слова, но, переболев COVID-19, перестал разговаривать. Диагностика в Научно-исследовательский клиническом институте (НИКИ) детства подтвердила последствия инфекции и задержку в развитии.

Главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья Наталия Отдельнова сообщила, что пациенту назначили биорезонансную терапию, а после первого сеанса выдали родителям прибор для ее проведения в домашних условиях. Уже через неделю мальчик начал повторять слова и односложные предложения, а также стал активнее в играх с другими детьми. Еще через неделю, малыш начал пытаться вести диалог и повторять движения за героями мультфильмов.

«Через месяц проведения биорезонансной терапии ребенок стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет, считать до 20, называть все буквы алфавита, ездить на самокате и беговеле», — добавила Отдельнова.

Сейчас ребенок посещает детский сад и развивается в соответствии со своим возрастом.

Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что после перенесенного COVID-19 у человека может оказаться повреждена сосудистая система, что повышает риск возникновения тромбозов. Кроме того, коронавирус может поражать нервные клетки и нарушать микроархитектуру мозговой ткани. В результате это приводит к самым разным последствиям: от неврологических и психиатрических проявлений, например, депрессии, до каких-то тяжелых органических нарушений вроде инсультов или параличей.