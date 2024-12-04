Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 4 декабря 2024Россия

В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

В Подмосковье врачи помогли мальчику, переставшему говорить после COVID-19
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье врачи помогли трехлетнему мальчику, который потерял способность говорить после перенесенной коронавирусной инфекции, распространенной в России. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По данным ведомства, ребенок развивался в соответствии с возрастом и знал отдельные слова, но, переболев COVID-19, перестал разговаривать. Диагностика в Научно-исследовательский клиническом институте (НИКИ) детства подтвердила последствия инфекции и задержку в развитии.

Главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья Наталия Отдельнова сообщила, что пациенту назначили биорезонансную терапию, а после первого сеанса выдали родителям прибор для ее проведения в домашних условиях. Уже через неделю мальчик начал повторять слова и односложные предложения, а также стал активнее в играх с другими детьми. Еще через неделю, малыш начал пытаться вести диалог и повторять движения за героями мультфильмов.

Материалы по теме:
«Наблюдается паника» Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
«Наблюдается паника»Мир столкнулся с новым опасным вирусом. Чем опасен Марбург и доберется ли он до России?
17 октября 2024
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024

«Через месяц проведения биорезонансной терапии ребенок стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет, считать до 20, называть все буквы алфавита, ездить на самокате и беговеле», — добавила Отдельнова.

Сейчас ребенок посещает детский сад и развивается в соответствии со своим возрастом.

Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что после перенесенного COVID-19 у человека может оказаться повреждена сосудистая система, что повышает риск возникновения тромбозов. Кроме того, коронавирус может поражать нервные клетки и нарушать микроархитектуру мозговой ткани. В результате это приводит к самым разным последствиям: от неврологических и психиатрических проявлений, например, депрессии, до каких-то тяжелых органических нарушений вроде инсультов или параличей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше