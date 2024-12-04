В России осудили участника террористической организации «Азов»

В Ростове-на-Дону суд приговорил участника «Азов» Черевань к 14 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам участника террористической организации «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвинен по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Как установил суд, Эдуард Черевань осенью 2016 года находился на территории Украины и вступил в структурное подразделение «Азов». Он принял участие в «марше наций» проведенном украинскими националистами 14 октября 2016 года в Киеве. В 2017 году он переехал в Ростов-на-Дону и продолжил свое участие в деятельности организации. Черевань проводил среди жителей города агитационную работу для привлечения новых сторонников. Он занимался этим до своего задержания в январе 2023 года. При обыске у него были обнаружена атрибутика, символика и листовки полка «Азов».

Суд приговорил его 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что двоих россиян осудили за финансирование международной террористической организации.