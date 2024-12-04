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17:42, 4 декабря 2024Силовые структуры

В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

В Ставропольском крае осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 и части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, схему разработал руководитель группы компаний, которая занималась выращиванием, закупкой, хранением и продажей сельхозпродукции. В составе группы, в которую входили мать бизнесмена и его знакомая, они организовали реализацию зерна, которое хранилось на складе обвиняемого. Товар принадлежал разным юридическим лицам.

Они договаривались с собственниками о хранении продукции на их складе и сразу искали покупателей. Аферисты сообщали желающим приобрести товар, что он принадлежит им, и таким образом осуществляли продажу и отгрузку зерна. Также они закупали зерно без намерений в дальнейшем его оплачивать.

Обвиняемый использовал аффилированные компании для получения нескольких крупных кредитов. Заемные деньги были потрачены им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу.

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