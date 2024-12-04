В России осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей

В Ставропольском крае осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами

В Ставропольском крае осудят бизнесмена за махинации с зерном и кредитами на миллиард рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 и части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, схему разработал руководитель группы компаний, которая занималась выращиванием, закупкой, хранением и продажей сельхозпродукции. В составе группы, в которую входили мать бизнесмена и его знакомая, они организовали реализацию зерна, которое хранилось на складе обвиняемого. Товар принадлежал разным юридическим лицам.

Они договаривались с собственниками о хранении продукции на их складе и сразу искали покупателей. Аферисты сообщали желающим приобрести товар, что он принадлежит им, и таким образом осуществляли продажу и отгрузку зерна. Также они закупали зерно без намерений в дальнейшем его оплачивать.

Обвиняемый использовал аффилированные компании для получения нескольких крупных кредитов. Заемные деньги были потрачены им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более миллиарда рублей.

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