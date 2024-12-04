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15:54, 4 декабря 2024Экономика

В российском городе начали ездить маршрутки в пене

В Махачкале увидели маршрутку в пене из-за проблем с водоснабжением
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жители Махачкалы увидели на улице маршрутку, вышедшую на рейс в густой пене, которая перекрывала пассажирские окна и входную дверь. Об этом сообщает «Подъем».

Местные жители предположили, что из-за перебоев водоснабжения водитель транспортного средства пытался помыть маршрутку, но не смог. Другие пользователи решили, что водителю было лень мыть машину и он решил, что пена смоется дождем.

В местной администрации назвали это «глупостью» и сообщили, что ситуация в городе не настолько катастрофична, чтобы выпускать недомытые машины в рейс. Претензии же следует направить к владельцу автомоечной станции, добавили там.

При этом со ссылкой на водоканал в администрации сообщили, что в настоящее время в городе «частично прекращена подача воды в Советском районе, а также на котельную по улице Ташкентская и в близлежащие многоквартирные дома». Там порвало трубу, которая проходила под частным домом. Из-за этого подтопило подвал, и хозяин сам перекрыл водоснабжение, оставив без воды целый район.

Известно, что жители города не впервые жалуются на проблемы с водоснабжением и ветхую систему трубопровода.

Ранее в Амурской области в пяти районах в 20-градусный мороз пропали тепло и свет. Отопление и электричество отключились в Бурейском, Ивановском, Тамбовском, Константиновском и Благовещенском районах.

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