Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 4 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе осудили бывшего налогового инспектора за покушение на мошенничество

В Ростове-на-Дону осудили экс-налогового инспектора за попытку мошенничества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону осудили бывшего налогового инспектора за покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он признан виновным по статьям 183 («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, 36-летний местный житель был государственным налоговым инспектором. В 2022 году он получил сведения об имуществе коммерческой организации и незаконно передал их своему знакомому. В октябре 2023 года подельники получили от представителя юридического лица деньги в размере десяти миллионов рублей для передачи должностным лицам в налоговых органах, чтобы скрыть нарушения в работе компании и снижение суммы недоимки по налогам. Часть этой суммы злоумышленники планировали распределить между собой.

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и запретил занимать должности, связанные с функцией представителя власти, сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест обвиняемым в поставке некачественных бронежилетов в армию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России после поездки в Киев

      В Третьяковской галерее пройдет новогодняя елка для детей участников СВО

      Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

      Глава Международной федерации тяжелой атлетики анонсировал возвращение россиян на турниры

      Грабитель проник в церковь и встретил отпор в лице владеющего джиу-джитсу священника

      В Киеве объяснили смысл гарантий безопасности от союзников

      Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики России

      Шольц связал угрозы кибербезопасности Германии с Россией и Китаем

      Гражданина Украины осудили за шпионаж в России

      Путин прокомментировал намерения Запада насчет стратегического поражения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше