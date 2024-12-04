В российском городе осудили бывшего налогового инспектора за покушение на мошенничество

В Ростове-на-Дону осудили экс-налогового инспектора за попытку мошенничества

В Ростове-на-Дону осудили бывшего налогового инспектора за покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он признан виновным по статьям 183 («Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, 36-летний местный житель был государственным налоговым инспектором. В 2022 году он получил сведения об имуществе коммерческой организации и незаконно передал их своему знакомому. В октябре 2023 года подельники получили от представителя юридического лица деньги в размере десяти миллионов рублей для передачи должностным лицам в налоговых органах, чтобы скрыть нарушения в работе компании и снижение суммы недоимки по налогам. Часть этой суммы злоумышленники планировали распределить между собой.

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и запретил занимать должности, связанные с функцией представителя власти, сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест обвиняемым в поставке некачественных бронежилетов в армию.