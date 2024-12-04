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18:29, 4 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе задержан находящийся в федеральном розыске за обман с жильем мошенник

В Петербурге поймали мошенника, обманувшего граждан на 7,7 миллиарда рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержан 39-летний житель Вологодской области, который находился в федеральном розыске за обман граждан, вложившихся в долевое строительство, на сумму 7,7 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Фигуранта задержали на Корпусной улице. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По информации официального представителя МВД России, предварительно установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками купили участок земли, расположенный на Лосиноостровской улице в Москве. Там они организовали строительство жилых комплексов. Они заключили более 2400 договоров долевого строительства с гражданами на общую сумму 7,7 миллиарда рублей, однако дома так и не были введены в эксплуатацию. Все деньги злоумышленники вывели на счета подконтрольных им организаций, находящихся за пределами России. На эти деньги они приобрели дорогостоящую недвижимость и транспортные средства.

Ранее сообщалось, что российский суд арестовал сына красноярского олигарха Владимира Егорова Антона Егорова, подозреваемого в хищении 98 миллионов рублей.

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