Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 4 декабря 2024Мир

В ЦАР открыли памятник Пригожину и Уткину

В столице ЦАР Банги открыли памятник Пригожину и Уткину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

В столице и крупнейшем городе Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги открыли памятник командирам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Отмечается, что на открытии мемориала присутствовали официальные лица, представители государственных органов и местные жители.

Самолет, на борту которого находились Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 августа 2023-го года. Выживших в авиакатастрофе не было.

23 августа 2024-го года в Новосибирске открылся мемориал Пригожину и Уткину. В представительстве ЧВК сообщали, что мемориал простоит до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован. Местные жители несли к нему цветы. В их числе — мужчины в военной форме с символикой «Вагнера».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

      В России отказались ужесточать требования к ввозу холодильников

      Сын Байдена задолжал 300 тысяч долларов за аренду жилья

      Предсказана популярность складных смартфонов

      57-летняя женщина придушила набросившегося на нее льва

      Дочь Жириновского войдет в список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

      Оператор RT пострадал во время протестов в Тбилиси

      В ЦАР открыли памятник Пригожину и Уткину

      Украинскую разведку уличили в подготовке террористов в Сирии

      В НАТО предрекли длительный поиск консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше