В ЦАР открыли памятник Пригожину и Уткину

В столице ЦАР Банги открыли памятник Пригожину и Уткину

В столице и крупнейшем городе Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги открыли памятник командирам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Отмечается, что на открытии мемориала присутствовали официальные лица, представители государственных органов и местные жители.

Самолет, на борту которого находились Пригожин, а также командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 августа 2023-го года. Выживших в авиакатастрофе не было.

23 августа 2024-го года в Новосибирске открылся мемориал Пригожину и Уткину. В представительстве ЧВК сообщали, что мемориал простоит до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован. Местные жители несли к нему цветы. В их числе — мужчины в военной форме с символикой «Вагнера».

