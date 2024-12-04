Владеющую рестораном семью россиян увезли в полицию за доходы в 300 миллионов рублей

В Челябинске силовики задержали хозяев ресторана «Гриль хаус»

Сотрудники правоохранительных органов задержали владельца челябинского ресторана «Гриль хаус» Сергея Малетина вместе с женой и дочерью и увезли их в полицию после масштабных обысков в заведении. Об этом сообщает 74.ru.

Всех троих доставили в Центральный районный суд Челябинска для решения вопроса об избрании меры пресечения. На слушаниях следователь заявил, что МВД вменят им организацию преступного сообщества и обналичивание крупных сумм, в результате криминальной деятельности они извлекли доход в размере почти 300 миллионов рублей.

В итоге суд поместил супругу ресторатора под домашний арест с учетом наличия у нее троих детей. Решение по остальным задержанным пока не принято.

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