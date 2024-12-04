Власти Германии захотели осудить 100-летнего охранника концлагеря

В Германии захотели осудить охранника концлагеря, которому исполнилось 100 лет

Власти Германии захотели осудить бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен Грегора Форманека, чей возраст составляет 100 лет. Об этом сообщает издание Juedische Allgemeine.

Форманека обвиняют в причастности к смерти 3322 человек в период с июля 1943 года по февраль 1945 года. Суд прежде отказался открывать дело против бывшего охранника концлагеря, однако Высший региональный суд Франкфурта отменил это решение и призвал изучить способность Форманека предстать перед судом спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны.

«Если основное разбирательство будет открыто, это может стать последним судебным процессом такого рода, что подчеркивает историческое значение разбирательства», — сказал франкфуртский генпрокурор Торстен Кунце.

Ранее в Германии 96-летний пенсионер пять раз выстрелил в дочь из пистолета Walther P38, которым владел со времен Второй мировой войны. Он напал на 63-летнюю дочь после того, как она в очередной раз предложила ему переехать в дом престарелых.