Во Франции потребовали отставки Макрона

Левые партии Франции потребовали отставки Макрона после вотума недоверия

Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала отставки президента Франции Эммануэля Макрона после объявления вотума недоверия правительству. Заявление политика транслировал телеканал BFMTV.

«Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60 процентов французов», — сказала Пано.

Ранее стало известно, что 4 декабря в нижней палате парламента Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.