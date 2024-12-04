НАТО предрекли тупик из-за победы «пророссийского» кандидата в Румынии

Politico: риск победы Джеорджеску на выборах в Румынии ставит НАТО в тупик

Риск победы на выборах в Румынии скептически настроенного по отношению к НАТО и якобы «пророссийского» независимого кандидата Кэлин Джеорджеску ставит альянс в тупик, поскольку страна является серьезной военной державой. Об этом сообщает Politico.

В Румынии, которая уже два десятилетия входит в Североатлантический альянс, расположена потенциально крупнейшая авиабаза в Европе. Кроме того, она граничит с Украиной и размещает американскую систему противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Девеселу, где базируются как румынские, так и американские войска.

Согласно политической системе Румынии, президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и отвечает за внешнюю политику. «Присутствие скептика НАТО во дворце Котрочень [резиденция румынского президента — прим. «Ленты.ру»] может создать большие проблемы для альянса, например, Джеорджеску может скопировать сценарий венгерского премьер-министра Виктора Орбана и выступить в качестве прокремлевского спойлера внутри НАТО», — говорится в материале.

Как отмечает издание, резкий политический сдвиг в Бухаресте может подорвать роль Румынии как одного из основных игроков в сфере региональной безопасности военного альянса. «Положение Румынии значительно изменилось за последние 20 лет с момента ее вступления в НАТО, и страна предприняла шаги к тому, чтобы стать поставщиком безопасности, а не только потребителем безопасности», — сказала политический аналитик аналитического центра RAND Анка Агаки.

Ранее Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком. По его словам, важно выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом.