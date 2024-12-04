Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 4 декабря 2024Мир

НАТО предрекли тупик из-за победы «пророссийского» кандидата в Румынии

Politico: риск победы Джеорджеску на выборах в Румынии ставит НАТО в тупик
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кэлин Джеорджеску

Кэлин Джеорджеску. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Риск победы на выборах в Румынии скептически настроенного по отношению к НАТО и якобы «пророссийского» независимого кандидата Кэлин Джеорджеску ставит альянс в тупик, поскольку страна является серьезной военной державой. Об этом сообщает Politico.

В Румынии, которая уже два десятилетия входит в Североатлантический альянс, расположена потенциально крупнейшая авиабаза в Европе. Кроме того, она граничит с Украиной и размещает американскую систему противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Девеселу, где базируются как румынские, так и американские войска.

Согласно политической системе Румынии, президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и отвечает за внешнюю политику. «Присутствие скептика НАТО во дворце Котрочень [резиденция румынского президента — прим. «Ленты.ру»] может создать большие проблемы для альянса, например, Джеорджеску может скопировать сценарий венгерского премьер-министра Виктора Орбана и выступить в качестве прокремлевского спойлера внутри НАТО», — говорится в материале.

Как отмечает издание, резкий политический сдвиг в Бухаресте может подорвать роль Румынии как одного из основных игроков в сфере региональной безопасности военного альянса. «Положение Румынии значительно изменилось за последние 20 лет с момента ее вступления в НАТО, и страна предприняла шаги к тому, чтобы стать поставщиком безопасности, а не только потребителем безопасности», — сказала политический аналитик аналитического центра RAND Анка Агаки.

Ранее Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком. По его словам, важно выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      Российский адвокат открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

      Медведев опубликовал «прозу на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде

      Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

      ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

      Захарова в двух словах описала Южную Корею

      На россиян оформляли многомиллионные долги в микрозаймах. Как мошенники получали доступ к их «Госуслугам»?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше