Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 4 декабря 2024Силовые структуры

Задержание четверых пособников теракта в «Крокусе» попало на видео

Появилось видео задержания четырех баталхаджинцев по делу о теракте в «Крокусе»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

В сети появилось видео задержания в Ингушетии четверых участников запрещенной в России баталхаджинской террористической организации по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах в начале видео отряд правоохранителей вскрывает ворота и заходит во двор. Затем происходят задержания: одного сообщника террористов останавливают у входа, другого — внутри дома. На последних кадрах оперативная группа взламывает закрытую дверь и заходит в комнату.

Задержанные — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Они, по данным силовиков, являются пособниками террористов и помогали скрыться от уголовного преследования Батыру Кулаеву из преступной группы, которая обеспечила оружием напавших на «Крокус Сити Холл».

Правоохранительные органы изъяли у них в ходе обысков оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена переписка с главарями террористической организации, из которой следует, что пособникам теракта активно помогали скрыться за пределами России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России после поездки в Киев

      В Третьяковской галерее пройдет новогодняя елка для детей участников СВО

      Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

      Глава Международной федерации тяжелой атлетики анонсировал возвращение россиян на турниры

      Грабитель проник в церковь и встретил отпор в лице владеющего джиу-джитсу священника

      В Киеве объяснили смысл гарантий безопасности от союзников

      Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики России

      Шольц связал угрозы кибербезопасности Германии с Россией и Китаем

      Гражданина Украины осудили за шпионаж в России

      Путин прокомментировал намерения Запада насчет стратегического поражения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше