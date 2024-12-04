Задержание четверых пособников теракта в «Крокусе» попало на видео

Появилось видео задержания четырех баталхаджинцев по делу о теракте в «Крокусе»

В сети появилось видео задержания в Ингушетии четверых участников запрещенной в России баталхаджинской террористической организации по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах в начале видео отряд правоохранителей вскрывает ворота и заходит во двор. Затем происходят задержания: одного сообщника террористов останавливают у входа, другого — внутри дома. На последних кадрах оперативная группа взламывает закрытую дверь и заходит в комнату.

Задержанные — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Они, по данным силовиков, являются пособниками террористов и помогали скрыться от уголовного преследования Батыру Кулаеву из преступной группы, которая обеспечила оружием напавших на «Крокус Сити Холл».

Правоохранительные органы изъяли у них в ходе обысков оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена переписка с главарями террористической организации, из которой следует, что пособникам теракта активно помогали скрыться за пределами России.