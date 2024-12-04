Захарова сравнила провоенных чиновников США и ЕС с полудохлыми курами

Захарова: провоенные чиновники США и ЕС не ястребы, а полудохлые куры

Провоенные высшие чиновники США и Евросоюза (ЕС), в том числе и администрация действующего американского лидера Джо Байдена, сделали ставку на эскалацию украинского конфликта до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но на самом деле эти самые ястребы больше напоминают полудохлых кур, ведь у них не осталось ресурсов для полноценной поддержки Киева. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ястребами их назвать сложно, какие-то полудохлые куры сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году», — заявила она.

Ранее Захарова отметила, что в руководстве НАТО не понимают смысл заявлений их предшественников, и поэтому риторика альянса представляет собой какофонию.