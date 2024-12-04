Замглавы администрации верховного лидера Ирана прибыл в Москву

Посольство Ирана: аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву

Заместитель главы администрации верховного лидера Ирана по международным вопросам аятолла Мохсен Куми прибыл в Москву. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале иранского посольства в России.

«Аятолла Мохсен Куми в сопровождении делегации прибыл сегодня, во вторник, 4 декабря, в Москву», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что посол Ирана в России Казем Джалали встретил Куми в Москве. Отмечается, что в ходе визита Куми планирует провести встречи с российскими религиозными лидерами и иранскими студентами.

Ранее министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи высказался о военной помощи Сирии. По его словам, Тегеран готов направить туда войска в случае запроса от Дамаска.