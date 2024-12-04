Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 4 декабря 2024Силовые структуры

Заперший медиков в квартире россиянин попал на видео

МВД показало видео с жителем Камчатки, запершим медиков в своей квартире
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД России показало видео с жителем Камчатки, который около часа не выпускал из своей квартиры медиков скорой помощи. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель министерства Ирина Волк.

На кадрах силовики допрашивают задержанного. Отмечается, что полицейским и росгвардейцам пришлось взломать дверь и обезвредить мужчину, чтобы освободить врачей.

Вечером 2 декабря в квартире дома в Орбитальном проезде в Петропавловске-Камчатском пьяный мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два медика. Он угрожал им предметом, похожим на огнестрельное оружие. Женщины смогли связаться с коллегами, а те вызвали полицейских. Возбуждено дело по пунктам «г», «ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      Раскрыт факт встречи Зеленского с одним из авторов мирного плана Трампа

      В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше