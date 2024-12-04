Заперший медиков в квартире россиянин попал на видео

МВД показало видео с жителем Камчатки, запершим медиков в своей квартире

МВД России показало видео с жителем Камчатки, который около часа не выпускал из своей квартиры медиков скорой помощи. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель министерства Ирина Волк.

На кадрах силовики допрашивают задержанного. Отмечается, что полицейским и росгвардейцам пришлось взломать дверь и обезвредить мужчину, чтобы освободить врачей.

Вечером 2 декабря в квартире дома в Орбитальном проезде в Петропавловске-Камчатском пьяный мужчина закрыл дверь в комнату, где находились два медика. Он угрожал им предметом, похожим на огнестрельное оружие. Женщины смогли связаться с коллегами, а те вызвали полицейских. Возбуждено дело по пунктам «г», «ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.