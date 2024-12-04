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22:32, 4 декабря 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на «жижу из дерьма и хлама»

Жители поселка Новосинеглазово пожаловались на многомесячный фекальный потоп
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ян Сизов / Коммерсантъ

Жители поселка Новосинеглазово Челябинской области пожаловались, что населенный пункт тонет в нечистотах. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

По словам местных жителей, фекальный потоп в пятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Санционная, 16, не утихает на протяжении многих месяцев с момента, когда в здании прорвало канализацию. «С началом отопительного сезона эта масса в подвале стала горячей, мы стали жить в облаке испарений, а последнюю неделю непрочищаемый засор канализации привел к тому, что теперь в подвале горячая жижа из дерьма и хлама, мы задыхаемся», — рассказала одна из них.

В пресс-службе Госжилинспекции журналистам заявили, что после многочисленных обращений жильцов уже предупреждали управляющую компанию о ЧП в доме и требовали решить проблему, однако та не отреагировала. Представитель первой добавил, что на объекте 10 декабря в отношении УК запланирована выездная проверка.

Днем ранее жильцы дома на улице Кудрявцева в Челябинске пожаловались, что их подвал напоминает Венецию. Они отметили, что помещение заливает сточными водами с июля 2024 года.

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