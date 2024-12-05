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15:47, 5 декабря 2024Ценности

Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности

Меган Фокс заявила, что любит подчеркивать беременный живот облегающей одеждой
Мария Винар

Фото: DIGGZY/Shutterstock / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса и модель Меган Фокс объяснила тягу к облегающим нарядам во время беременности. Соответствующий комментарий приводит издание People.

Звезда «Трансформеров» призналась, что ее стиль не изменился с тех пор, как она узнала, что ждет ребенка от своего жениха, рэпера Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly. «Мой беременный стиль практически такой же, как и мой обычный, за исключением того, что я меняю размер одежды», — рассказала она.

Фото: DIGGZY/Shutterstock / BACKGRID / Legion-Media

Кроме того, Фокс заявила, что она любит подчеркивать свой живот обтягивающей одеждой. «Я ношу много удобного кашемира в кремовых, черных и какао-тонах. Я все еще хожу в обуви на каблуках, ботинках на шпильках и босоножках с открытой пяткой», — заключила знаменитость.

В ноябре сообщалось, что Меган Фокс появилась на публике в откровенном виде. Тогда актриса предстала в облегающем бордовом платье, сквозь прозрачную ткань которого виднелся комплект нижнего белья.

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