Беременная Меган Фокс появилась на публике в прозрачном платье

Американская актриса и модель Меган Фокс появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Беременную знаменитость заметили во время шопинга в торговом центре The Grove, расположенном в Лос-Анджелесе, США. 38-летняя звезда «Трансформеров» предстала перед камерами в облегающем бордовом платье, сквозь прозрачную ткань которого виднелся комплект нижнего белья. Также на ней были кожаный плащ и открытые черные туфли.

Для своего образа Фокс сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду. Кроме того, она уложила волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс снялась полуобнаженной после сообщений о беременности.