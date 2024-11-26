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09:45, 26 ноября 2024Ценности

Беременная Меган Фокс появилась на публике в прозрачном платье

Мария Винар

Фото: Diggzy / Shutterstock / Backgrid / Legion-Media

Американская актриса и модель Меган Фокс появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Беременную знаменитость заметили во время шопинга в торговом центре The Grove, расположенном в Лос-Анджелесе, США. 38-летняя звезда «Трансформеров» предстала перед камерами в облегающем бордовом платье, сквозь прозрачную ткань которого виднелся комплект нижнего белья. Также на ней были кожаный плащ и открытые черные туфли.

Для своего образа Фокс сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду. Кроме того, она уложила волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс снялась полуобнаженной после сообщений о беременности.

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