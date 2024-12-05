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20:38, 5 декабря 2024Экономика

Бьянка рассказала о доме мечты

Певица Бьянка захотела купить еще один дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела купить еще один дом. О том, какую недвижимость ей хотелось бы приобрести, артистка рассказала в шоу «Алена, блин!», выпуск доступен в соцсети «ВКонтакте».

По словам Бьянки, покупка дома была ее целью на 2024 год, однако она не успела ее выполнить из-за слишком плотного графика — у певицы нет времени на просмотр потенциальных объектов. Она надеется, что сможет исполнить мечту в новом году.

Бьянка отметила, что ее новый дом должен обладать несколькими качествами: находиться на закрытой территории в конкретном районе с достойными соседями, включать спа-зону и располагаться недалеко от реки.

Ранее сообщалось, что Бьянка подняла размер гонорара за выступления перед Новым годом на полмиллиона рублей. Теперь мероприятие с участием певицы стоит 1,5 миллиона рублей.

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