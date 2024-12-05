Бывшая жена Джонни Деппа забеременела

Актриса Эмбер Херд, которая судилась с Джонни Деппом, ждет второго ребенка

Актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, с которым она судилась после развода, беременна вторым ребенком. Об этом сообщает издание People.

Информацию о беременности 38-летней актрисы подтвердил изданию пресс-секретарь звезды «Аквамена».

«Срок еще довольно ранний, поэтому вы должны понять, что мы бы не хотели вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге от радостной новости», — заявил представитель Херд.

Первый ребенок артистки появился на свет весной 2021 года. Кто является отцом девочки, до сих пор неизвестно.

Ранее стало известно, что Депп может снова вернуться к легендарной роли в фильме «Пираты Карибского моря». Об этом заявил продюсер франшизы, следующая часть которой выйдет на экраны в 2025 году.