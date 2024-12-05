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20:47, 5 декабря 2024Культура

Бывшая жена Джонни Деппа забеременела

Актриса Эмбер Херд, которая судилась с Джонни Деппом, ждет второго ребенка
Андрей Шеньшаков
Эмбер Херд

Эмбер Херд. Фото: Tom Brenner / Reuters

Актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, с которым она судилась после развода, беременна вторым ребенком. Об этом сообщает издание People.

Информацию о беременности 38-летней актрисы подтвердил изданию пресс-секретарь звезды «Аквамена».

«Срок еще довольно ранний, поэтому вы должны понять, что мы бы не хотели вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге от радостной новости», — заявил представитель Херд.

Первый ребенок артистки появился на свет весной 2021 года. Кто является отцом девочки, до сих пор неизвестно.

Ранее стало известно, что Депп может снова вернуться к легендарной роли в фильме «Пираты Карибского моря». Об этом заявил продюсер франшизы, следующая часть которой выйдет на экраны в 2025 году.

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