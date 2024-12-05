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13:12, 5 декабря 2024Экономика

Чиновники спилили ель россиянки и установили на площади

Чиновники спилили ель уфимки, посаженную 30 лет назад, и установили на площади
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Manuel Will / Unsplash

В Уфе чиновники спилили ель местной жительницы, посаженную 30 лет назад, и установили на площади возле дворца творчества. Внимание на ситуацию в российском городе обратила Baza в Telegram.

Женщина вместе с мужем посадили по елке на Локомотивной улице после рождения ребенка. Однако 4 декабря она заметила, что одно из деревьев спилили. После изучения камер видеонаблюдения выяснилось, что это сделали коммунальщики. «Наташ, вот твоя елочка, которую украли. Смотри, какая она красивая! Спасибо, что ты вырастила ее для нас», — иронично отметила знакомая уфимки, снявшая ель у дворца творчества «Ореон» на видео.

Когда россиянка обратилась в мэрию с жалобой, ей ответили, что ели были посажены слишком близко к газопроводу, что нарушает технику безопасности. Между тем вторую ель чиновники не тронули. На вопрос женщины о том, почему дерево не мешало газопроводу предыдущие 30 лет, в администрации ответить не смогли.

Ранее стало известно, что власти Юрьев-Польского Владимирской области попросили жителей подарить городу 12-метровую ель.

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