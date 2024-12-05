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20:21, 5 декабря 2024Бывший СССР

Директор музея на Украине уехал в командировку и не вернулся

Глава музея истории Украины не вернулся в страну из командировки в Швецию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Национальный музей истории Украины

Национальный музей истории Украины. Фото: Мандрівниця / Wikimedia

Глава Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал из страны в командировку и не вернулся. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве», — сообщила она.

По словам парламентария, срок командировки директора музея закончился еще 20 сентября. Она призвала Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины немедленно отправить сохраняющего свою должность Андрощука в отставку.

Ранее стало известно о побеге с Украины депутата Рады Александра Куницкого. Парламентарий также уехал из страны в зарубежную командировку, после чего не вернулся.

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