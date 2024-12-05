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05:00, 5 декабря 2024Мир

В ЕС пожаловались на ограничение свободы слова из-за мер против расовой дискриминации

В ЕП сообщили об ограничении свободы слова из-за мер против дискриминации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Томаш Фрёлих

Томаш Фрёлих. Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Член Европейского парламента (ЕП) от Германии Томаш Фрёлих пожаловался на ситуацию с ограничением свободы слова в Германии из-за вводимых в стране мер против расовой дискриминации. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). С текстом соответствующего письма Фрёлиха ознакомилась «Лента.ру».

«В 2023 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) опубликовал доклад об осуществлении и соблюдении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) в Германии, в котором КЛРД утверждает о существовании структурного расизма в Германии. КЛРД придерживается мнения, что колониальное прошлое Германии подпитывает расовую дискриминацию и расовое неравенство. Он рекомендует Германии бороться со структурной расовой дискриминацией и признать, что колониализм и рабство являются ее коренными причинами», — пишет член ЕП.

Своим широким определением «расовой дискриминации» КЛРД устанавливает все более жесткие ограничения на свободу выражения мнений. (...) Считает ли Комиссия, что чрезмерно широкая концепция расовой дискриминации КЛРД и ее рекомендации приводят к ограничению свободы выражения мнений?

Томаш Фрёлихчлен Европарламента от Германии

Кроме того, Фрёлих напомнил, что, согласно мнению КЛРД, Германия не в состоянии бороться со структурной дискриминацией в отношении мусульман, в связи с чем Комитет порекомендовал Берлину рассмотреть вопрос о назначении федерального комиссара по борьбе с расизмом в отношении мусульман.

Ранее во Франции школьница-мусульманка призналась, что соврала об «исламофобии» учителя Самюэля Пати, которому впоследствии отрезал голову джихадист.

Инцидент произошел в 2020 году.«Преступление» учителя якобы состояло в том, что он предлагал ученикам-мусульманам выйти из класса, а остальным показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Девочка запустила об этом слух, после чего исламист Абдуллах Анзоров подстерег Пати на улице и убил его. В суде выяснилось, что оклеветавшая учителя школьница отсутствовала на уроке. Она призналась во лжи, попросила прощения у родственников Пати и пообещала, что больше так делать не будет.

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