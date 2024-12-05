Двое заключенных дали взятку сотруднику российской колонии ради телефонов

В Астрахани заключенные дали взятку сотруднику колонии ради телефонов

В Астрахани двух заключенных заподозрили в даче взятки сотруднику колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле осужденные передали сотруднику исправительной колонии 75 тысяч рублей. За это он принес им мобильные телефоны.

Возбуждено дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. Сотрудник учреждения также является фигурантом дела по статье о получении взятки. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний.