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11:41, 5 декабря 2024Силовые структуры

Двое заключенных дали взятку сотруднику российской колонии ради телефонов

В Астрахани заключенные дали взятку сотруднику колонии ради телефонов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Астрахани двух заключенных заподозрили в даче взятки сотруднику колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле осужденные передали сотруднику исправительной колонии 75 тысяч рублей. За это он принес им мобильные телефоны.

Возбуждено дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ. Сотрудник учреждения также является фигурантом дела по статье о получении взятки. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что полковник УФСИН по Северной Осетии заставлял осужденных работать на ферме своей жены и незаконно продавал мясо в одну из колоний.

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