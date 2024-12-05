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07:29, 5 декабря 2024Силовые структуры

Двух иностранцев осудили в России за контрабанду запчастей военных двигателей

На Алтае иностранцев осудили за попытку вывезти запчасти от военных двигателей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Рубцовский районный суд вынес приговор в отношении двух иностранцев, которые пытались незаконно вывезти запчасти от военных двигателей из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчин признали виновными по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Покушение на незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза военной техники») УК РФ. Как уточнили агентству в правоохранительных органах, один из них получил два года лишения свободы, а второй — 2,5 года.

По версии следствия, двое иностранцев вступили в сговор для сбыта запасных запчастей от военных двигателей в одну из стран Центрально-Азиатского региона без необходимых лицензий и разрешений. После этого один из них попытался вывезти товар из страны, замаскировав его в багажнике автомобиля. Оба злоумышленника были задержаны оперативными сотрудниками территориального органа безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины и его подельника из одной из стран Центральной Азии, которые вывозили запчасти для военной авиации в Западную Европу.

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