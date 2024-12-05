«Единая Россия» сохранит руководство комитетом Госдумы после назначения Хинштейна

«ЕР» будет руководить комитетом ГД после назначения Хинштейна врио губернатора

Партия «Единая Россия» (ЕР) сохранит за собой руководство комитетом Госдумы (ГД) после назначения депутата Александра Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Единая Россия" сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информационной политике. Это следует из пакетного соглашения», — сообщил источник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области. Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе Кремля.