Экс-жена Де Ниро избавилась от их общей квартиры в США

Бывшая жена Роберта Де Ниро продала квартиру в Нью-Йорке за 20 млн долларов

Бывшая жена американского актера Роберта Де Ниро, актриса и филантроп Грейс Хайтауэр, избавилась от их общей квартиры в США. Об этом сообщает Mansion Global.

Жилье находится в Нью-Йорке, в районе Верхний Вест-Сайд на Манхэттене. До экс-супругов квартирой владел скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн. В 2006 году недвижимость приобрела Хайтауэр и проживала там с Де Ниро. Новый владелец заплатил за жилье 20 миллионов долларов, однако его личность не раскрывается.

Общая площадь квартиры достигает 538,8 квадратного метра. Внутри есть столовая, гостиная, покрытая персидскими коврами библиотека, а вестибюль отделяет главный этаж от кухни-столовой. Из угловой спальни открывается вид на парк. У этой комнаты также есть выход в белую гардеробную и отделанную светлым мрамором ванную комнату.

Ранее в США выставили на продажу дом, который в прошлом арендовали актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес. До этого дом принадлежал актеру Дэнни Де Вито и его супруге Рее Перлман, которые приобрели его в 2015-м за 61 миллион долларов. Недвижимость оценили в 85 миллионов долларов.