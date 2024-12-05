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15:51, 5 декабря 2024Экономика

Экс-жена Де Ниро избавилась от их общей квартиры в США

Бывшая жена Роберта Де Ниро продала квартиру в Нью-Йорке за 20 млн долларов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывшая жена американского актера Роберта Де Ниро, актриса и филантроп Грейс Хайтауэр, избавилась от их общей квартиры в США. Об этом сообщает Mansion Global.

Жилье находится в Нью-Йорке, в районе Верхний Вест-Сайд на Манхэттене. До экс-супругов квартирой владел скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн. В 2006 году недвижимость приобрела Хайтауэр и проживала там с Де Ниро. Новый владелец заплатил за жилье 20 миллионов долларов, однако его личность не раскрывается.

Общая площадь квартиры достигает 538,8 квадратного метра. Внутри есть столовая, гостиная, покрытая персидскими коврами библиотека, а вестибюль отделяет главный этаж от кухни-столовой. Из угловой спальни открывается вид на парк. У этой комнаты также есть выход в белую гардеробную и отделанную светлым мрамором ванную комнату.

Ранее в США выставили на продажу дом, который в прошлом арендовали актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес. До этого дом принадлежал актеру Дэнни Де Вито и его супруге Рее Перлман, которые приобрели его в 2015-м за 61 миллион долларов. Недвижимость оценили в 85 миллионов долларов.

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