У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену, которая младше него на 47 лет. Как ему удавалось годами ее скрывать

У миллиардера Ларри Эллисона нашли тайную жену на 47 лет младше него

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона, считающегося одним из богатейших людей мира, нашли тайную жену. Она на 47 лет младше него и увлекается спортом. Ему удавалось скрывать пятый брак не меньше шести лет.

Как разоблачили новую жену Ларри Эллисона

Ларри Эллисон не афишировал новый брак, поэтому до недавнего времени о его новой жене никто не знал. Известно было лишь о разводе в 2010 году и появившейся тогда же любовнице — 19-летней украинской актрисе Ирине Осиповой, которая снимается в Голливуде под псевдонимом Никита Кан.

Отношения Эллисона и Кан продолжались по меньшей мере до 2013 года: тогда Эллисон открыл для нее в Малибу роскошный ресторан «Никита». Сейчас у нее другой бойфренд — предприниматель и телезвезда Маурисио Умански. Эллисон, несмотря на почтенный возраст, тоже не сидел сложа руки.

Новую жену миллиардера выдали футбольные болельщики Мичиганского университета. Они публично поблагодарили Ларри Эллисона и некую Джолин, которые помогли университетской команде переманить восходящую звезду американского футбола. За это футболист в течение четырех лет получит от 10 до 12 миллионов долларов.

Поскольку официально о новом браке Эллисона не сообщалось, упоминание Джолин привлекло внимание журналистов. Они выяснили, что под этим именем скрывается ровесница Никиты Кан — 33-летняя выпускница Мичиганского университета Кэжэнь Чжу.

Ларри Эллисон на теннисном чемпионате в 2019 году Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Новая жена Ларри Эллисона оказалась очень скрытной

О Чжу неизвестно почти ничего. У нее нет аккаунтов в соцсетях и до разоблачения ее имя даже не упоминалось в интернете.

Изданию Wall Street Journal удалось выяснить, что в 2012 году она получила степень бакалавра гуманитарных наук по специальности «международные отношения». Кроме того, ее имя фигурирует в документах одной из компаний Эллисона.

Основатель спортивного сайта Barstool Sports Дейв Портной подтвердил, что ему представили Чжу как жену Ларри Эллисона

Хотя имя Чжу стало известно лишь сейчас, ее и прежде замечали с Эллисоном. Еще шесть лет назад пользователь Reddit сфотографировал Эллисона со спутницей на трибуне стадиона. Он опубликовал снимок и надеялся узнать, кто сидит рядом с миллиардером. Тогда ответить на этот вопрос не смог никто.

Ларри Эллисон — один из богатейших людей в мире

По подсчетам Bloomberg, состояние Ларри Эллисона оценивается в 199 миллиардов долларов. Он неоднократно попадал на второе место в списках богатейших миллиардеров мира — в последний раз это случилось в сентябре 2024 года. В мире всего три человека, которые могут соперничать с ним по богатству: это основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Meta Марк Цукерберг (компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) и владелец Amazon Джефф Безос.

Основа состояния Эллисона — доля в корпорации Oracle, которую он основал почти 50 лет назад. С тех пор Oracle превратилась в одну из крупнейших технологических компаний в мире с рыночной капитализацией, достигающей полутриллиона долларов. При этом Эллисону по-прежнему принадлежат почти 40 процентов ее акций.

Ларри Эллисон (слева) и Илон Маск (справа) Фото: Mark Thompson / Getty Images

У Ларри Эллисона было четыре жены, а одну из его свадеб фотографировал Стив Джобс

В прошлом Эллисон был женат четыре раза. Первый брак продолжался с 1967 по 1974 год, второй — с 1977 по 1978 год. После развода вторая жена Эллисона допустила большую ошибку: она избавилась от акций его фирмы. Тогда они стоили всего 500 долларов, а сегодня могли бы принести ей миллиарды.

Эллисон женился еще дважды. В третьем браке у него родились сын и дочь. Оба давно выросли и стали кинопродюсерами. Дочери принадлежит компания Annapurna Pictures, снявшая среди прочих фильмы «Она», «Детройт» и «Призрачная нить». Кроме того, она владеет крупным издателем инди-игр Annapurna Interactive.

Сын Эллисона основал компанию SkyDance Media, приложившую руку к нескольким фильмам с Томом Крузом, а также к новым версиям «Звездного пути» и «Терминатора». После слияния Skydance и Paramount он возглавит одну из старейших кинокомпаний мира.

В четвертый раз Эллисон женился в 2003 году, когда ему было 59. Роль свадебного фотографа играл его друг — основатель Apple Стив Джобс. Этот брак продержался семь лет и завершился разводом в 2010 году.

Ларри Эллисон на парусной регате Фото: Mike Segar / Reuters

Ларри Эллисон любит гонки на яхтах и пилотирует собственный советский истребитель

Давно известно, что Эллисон любит острые ощущения. У него есть несколько самолетов, яхты и собственный остров в Гавайском архипелаге.

Особую слабость миллиардер питает к военной авиации. Его любимцем был самолет SIAI-Marchetti S.211, когда-то стоявший на вооружении итальянской армии. Кроме того, у Эллисона имелся списанный советский истребитель МиГ-29.

500 млн долларов потратил Ларри Эллисон на парусный спорт

Отношение к яхтам у миллиардера тоже совсем не такое, как у других представителей списка Forbes. В отличие от основателя Amazon Джеффа Безоса, Элиссон использует их не для праздного времяпрепровождения или по крайней мере не только для него, а для участия в соревнованиях.

Элиссон спонсирует команду парусного спорта BMW Oracle Racing, которая дважды становилась лидером кубка Америки. В общей сложности миллиардер потратил на свое увлечение парусным спортом около полумиллиарда долларов.