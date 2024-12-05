Евро предрекли трудности после отставки правительства Франции

Bloomberg: евро столкнется с трудностями после отставки правительства Франции

Евро столкнется с новыми трудностями после того, как французское парламент Франции отправил в отставку правительство. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы вступаем в длительный период нестабильности во французской политике», — заявила валютный стратег Barclays Plc в Нью-Йорке Скайлар Монтгомери Конинг.

По данным агентства, фьючерсы на французские облигации сохранили рост после голосования, которое состоялось после закрытия обычных торгов.

Портфельный менеджер DoubleLine Capital Билл Кэмпбелл подчеркнул: «Недавние события во Франции только усугубляют трудности для страны и Европейского союза в целом».

Вечером 4 декабря в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.