Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года. Французы обвиняют Макрона и просят его покинуть пост

Парламент Франции отправил в отставку правительство впервые с 1962 года

В нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.

В соответствии с Конституцией Франции Мишель Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке Яэль Брон-Пиве Председатель Национального собрания Франции

Чтобы объявить вотум недоверия, необходимо, чтобы на заседании в пользу такого решения проголосовали как минимум 289 из 577 депутатов.

Депутаты требуют отставки Макрона

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Он [Макрон] возьмет на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть. Но несомненно, что он несет главную ответственность за сложившуюся ситуацию Марин Ле Пен Глава французской правой партии «Национальное объединение»

Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано, в свою очередь, также потребовала отставки французского лидера после объявления вотума недоверия правительству. Она подчеркнула, что Макрон ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения.

Макрон создал этот хаос (...) Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60 процентов французов Матильда Пано Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция»

Макрон обратится к нации после отставки его правительства в четверг

Президент Франции обратится к нации в четверг, 5 декабря, на фоне отставки его правительства. При этом неизвестно, объявит ли президент страны имя нового премьер-министра.

По данным BFMTV, Макрон обратится к нации в 20:00 (22:00 по московскому времени) из Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что французский лидер планирует назначить нового премьер-министра за 24 часа. Политик пойдет на это, чтобы «не появиться перед Трампом без правительства».

Накануне Макрон отказался уходить в отставку с поста главы государства. Об этом он заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды Эммануэль Макрон Президент Франции

Французский лидер подчеркнул, что слухи о его отставке являются «политической фантастикой».