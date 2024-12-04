Макрон обратится к нации после отставки его правительства в четверг

BFMTV: Макрон обратится к нации в четверг на фоне отставки его правительства

Французский президент Эммануэль Макрон обратится к нации в четверг, 5 декабря, на фоне отставки его правительства. Оно просуществовало меньше трех месяцев, проинформировал телеканал BFMTV.

«Макрон обратится к нации в 20 часов (22.00 по Москве) в четверг из Елисейского дворца», — отметили журналисты. При этом неизвестно, объявит ли президент страны имя нового премьер-министра.

Ранее стало известно, что 4 декабря в нижней палате парламента Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.

До этого сообщалось о планах Макрона в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции. Он планирует назначить нового премьер-министра в течение 24 часов, по словам некоторых источников, французскому лидеру не хотелось бы «предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные».

