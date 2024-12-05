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08:17, 5 декабря 2024Экономика

Известный российский художник назвал отличия москвичей от жителей других городов

Художник Цигаль: между москвичами и жителями других городов нет отличий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Известный российский художник Сергей Цигаль заявил, что между москвичами и жителями городов нет никаких особых отличий. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Художник отметил, что москвичей и петербуржцев отличают лишь разные регионализмы (слова и выражения, которые характерны для речи жителей одних регионов, однако при этом малопонятные или неупотребляемые русскоязычными жителями других регионов — прим. «Ленты.ру»). «От петербуржцев, например, (москвичи отличаются) только тем, что у нас подъезд, а у них парадная, у нас тротуар, а у них поребрик, у нас водолазка, а в Питере бадлон», — считает он. Между тем, по словам Цигаля, место жительства человека не слишком влияет на его качества. «На самом деле порядочный человек в любом городе порядочный человек, ничем он не отличается. Хотя говорят, что мы акаем, а где-то на Севере окают — это особенности языка», — заключил художник.

Ранее певец Вячеслав Жеребкин назвал москвичей более раскрепощенными, чем жителей других городов.

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