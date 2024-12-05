Предложенный Трампом кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод на фоне критики. Его слова приводит РИА Новости.

Политик рассказал, что утром разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом — тот, в свою очередь, ему сказал: «Продолжай движение, продолжай борьбу».

«Почему я должен сдаваться? Я всегда был бойцом», — подчеркнул Хегсет.

До этого стало известно, что Пита Хегсета ранее уволили из двух организаций по защите интересов ветеранов за пьянство и непозволительное поведение. Экс-сотрудники одного из предприятий собрали доклад на семь страниц о поступках Хегсета и направили его руководству в феврале 2015 года.