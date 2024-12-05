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03:11, 5 декабря 2024Мир

Предложенный Трампом кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод на фоне критики. Его слова приводит РИА Новости.

Политик рассказал, что утром разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом — тот, в свою очередь, ему сказал: «Продолжай движение, продолжай борьбу».

«Почему я должен сдаваться? Я всегда был бойцом», — подчеркнул Хегсет.

До этого стало известно, что Пита Хегсета ранее уволили из двух организаций по защите интересов ветеранов за пьянство и непозволительное поведение. Экс-сотрудники одного из предприятий собрали доклад на семь страниц о поступках Хегсета и направили его руководству в феврале 2015 года.

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