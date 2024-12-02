Стало известно об увольнениях кандидата по пост главы Пентагона из-за пьянства

NY: кандидата на пост главы Пентагона Хегсета уволили из двух организаций

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета ранее уволили из двух организаций по защите интересов ветеранов за пьянство и непозволительное поведение, об этом сообщает журнал New Yorker.

Как стало известно изданию, некоммерческие правозащитные организации «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку», которыми ранее руководил Хегсет, приняли решение о его отставке из-за «серьезных обвинений в финансовых махинациях, сексуальных непристойностях и личных проступках».

Экс-сотрудники второй организации собрали доклад на семь страниц о поступках Хегсета и направили его руководству в феврале 2015 года. В январе 2016 года он был вынужден тихо уйти якобы под давлением, говорится в материале.

Один из бывших сотрудников НКО рассказал, что неоднократно видел экс-руководителя пьяным, его много раз приходилось тащить. «Если он окажется в Пентагоне, это будет страшно», — добавил собеседник журнала.

Адвокат Хегсета отказался комментировать эту информацию, заявив, что она исходит от «мелочного, завистливого и недовольного бывшего коллеги».

Ранее стало известно, что Пит Хегсет достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах. Сторона защиты отметила, что Хегсет отрицает обвинения и убежден, что инцидент 2017 года не следует расценивать как домогательство.