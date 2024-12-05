Крымский мост перекрыли для машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причину такого решения не озвучили, но заявили, что мера временная. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя несколько минут специалисты сообщили о восстановления пропуска машин.

До этого движение по Крымскому мосту приостанавливали 3 ноября. Тогда причины ввода ограничений на транспортном переходе тоже не уточнялись. За сорок минут до этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 230 автомобилей.