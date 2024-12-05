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14:36, 5 декабря 2024Экономика

Крымский мост перекрыли для машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причину такого решения не озвучили, но заявили, что мера временная. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя несколько минут специалисты сообщили о восстановления пропуска машин.

До этого движение по Крымскому мосту приостанавливали 3 ноября. Тогда причины ввода ограничений на транспортном переходе тоже не уточнялись. За сорок минут до этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 230 автомобилей.

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