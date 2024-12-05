ВТБ признал нехватку юаней для выдачи кредитов

Глава ВТБ Костин заявил о достаточности юаней только для обслуживания торговли

Банк ВТБ не испытывает проблем с юаневой ликвидностью, китайской валюты хватает для обслуживания имеющихся объемов торговли. Об этом на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил глава финансовой организации Андрей Костин, передает РИА Новости.

В то же время он признал, что юаней для кредитования не хватает, и взять их неоткуда. «Центробанк свопы не делает, каких-то депозитов больших тоже нет в юанях», — объяснил банкир.

По словам Костина, ВТБ перешел на рыночные отношения и стал покупать юани у экспортеров с выгодой для них, так что приток валюты усилился. Более того, после введения американских санкций в отношении Газпромбанка, процесс пошел еще лучше.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличивают ставки по депозитам в юанях. По состоянию на начало октября уже более десяти организаций предлагали разместить китайскую валюту под шесть процентов годовых, хотя год назад ставки не превышали двух-трех процентов.

По словам экспертов, главной причиной такого роста стал дефицит юаней у банков. В попытке найти средства для выделения кредитов они идут на нестандартные меры для привлечения клиентов.