МВД Грузии задержало одного из лидеров оппозиции по уголовному делу

МВД Грузии сообщило о задержании оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

Полиция Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили за уголовное преступление. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, депутат напал на председателя «Национального конгресса азербайджанцев Грузии» Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения. Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили во время потасовки. Также был задержан лидер «Ахали» Ника Гварамия. Отмечается, что он помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.