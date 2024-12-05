На «Царьграде» ответили посланнику Трампа

«Царьград» ответил посланнику Трампа фразой «к старости относимся с уважением»

Журналисты «Царьграда» опубликовали материал с ответом спецпредставителю избранного президента США Дональда Трампа Киту Келлогу, который накануне предложил основателю телеканала Константину Малофееву, раскритиковавшему его мирный план, «залезть обратно в коробку».

В статье сказано, что критика Малофеева вывела американского генерала на хамский ответ «по-русски», однако впоследствии его слова, прозвучавшие в эфире Fox News, разлетелись по российским СМИ и Telegram-каналам. Как отмечают журналисты, это отнюдь не добавило шансов Трампу на быстрое урегулирование украинского конфликта.

«Вот так бывает, когда американский генерал пытается хамить по-русски. Ну и кто теперь в коробке? В завершение отметим, что к старости относимся с уважением. И в случае чего готовы Келлогу даже путеводитель по Москве выслать, чтобы не жил господин Кит в категориях "русские идут, русские идут — они везде!" Помнится, другой американский генерал, прокричав эту фразу несколько раз, от испуга выпал из окна. Кстати, реальный исторический факт о министре обороны США Джеймсе Форрестоле. Кит Келлог знает об этом?» — подытожили авторы материала.

Статье на «Царьграде» предшествовали слова Келлога о том, что Малофеев недооценивает Трампа и не понимает США в целом. Он назвал такое отношение российского предпринимателя ошибкой. Основатель «Царьграда», в свою очередь, заявлял о том, что переговоры Москвы и Киева будут успешны только в случае, если на повестке будет обсуждение не только будущего Украины, но также и будущего Европы и всего мира.

«Келлог приезжает со своим планом в Москву, мы берем его [план] и говорим, чтобы он шел к черту, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры», — указывал Малофеев. Почва для переговоров, по его словам, создастся только после того, как США отменят разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России и «заберут» власть у президента Украины Владимира Зеленского.

