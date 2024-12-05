На Украине миллионы переселенцев захотели заселить в нежилые здания

Шуляк: миллионы украинских переселенцев захотели расселить в нежилые здания

На Украине миллионы переселенцев захотели расселить в нежилые здания. Об этом сообщила председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Будет проводиться всеукраинская инвентаризация всего недвижимого имущества, которое принадлежит и к государственной форме собственности, и к коммунальной форме собственности, и — по согласию владельцев — к частной форме собственности», — объяснила глава партии.

Уточняется, что для этого будет создана база объектов, которые нанесут на карту с фотографиями. Впоследствии переселенцы смогут сами выбирать по ней, где бы им хотелось жить. В случае, если предложенное жилье будет находиться в ненадлежащем состоянии, в нем будут проводить ремонт за счет международных доноров и городов-побратимов.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выплатит согражданам деньги, сэкономленные на переселенцах. По его словам, глава государства оценил «страдания украинского народа» в одну гривну в день.