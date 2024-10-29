В Раде указали на скрытый замысел Зеленского

Дубинский: Зеленский оценил страдания украинцев в одну гривну в день

Президент Украины Владимир Зеленский выплатит согражданам деньги, сэкономленные на переселенцах. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Математика в том, что с марта месяца <...> дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев — им платили по 2000 гривен в месяц», — указал он. Дубинский также отметил, что в ноябре текущего года будет 1000 дней с начала конфликта. По его мнению, Зеленский оценил «страдания украинского народа» в одну гривну в день.

Ранее Зеленский распорядился выплатить жителям страны по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону. По словам политика, граждане смогут потратить эти деньги на оплату «украинских товаров и услуг», в том числе коммунальных. Зеленский отметил, что на выплату можно будет приобрести, в частности, железнодорожные билеты, украинские лекарства и книги на украинском языке.